Ayelén Paleo rompió en llanto al hablar del arresto de su madre, acusada de integrar una red de trata

La bailarina Ayelén Paleo habló públicamente por primera vez tras la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo , acusada de integrar una red criminal dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

El pasado jueves, la Justicia detuvo a Rodrigo junto a otras dos personas, Carlos Molina y Noelia Ávalos, luego de más de diez meses de investigación encabezada por la fiscal platense Cecilia Corfield. La organización, que según los investigadores facturaba más de 12 millones de pesos al mes , fue desarticulada en operativos realizados en CABA, el Conurbano y La Pampa. Durante los allanamientos, además, se rescataron 12 mujeres de entre 22 y 45 años .

Paleo decidió romper el silencio en el programa Infama, donde no pudo contener las lágrimas al hablar del difícil momento que atraviesa su familia: “Hoy decido hablar porque no puedo seguir callada ante tanta injusticia. Estoy en mi peor momento, pero no por mí”.

La bailarina aseguró que se dijeron “cosas horribles” sobre su madre y sobre ella misma. “Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente vulnerable encerrada. ¡Por el amor de Dios! Mi mamá es absolutamente inocente. Esa mujer que ven esposada es la mamá de Ayelén, de Federico y de Florencia. Es una mujer absolutamente inocente”, insistió.

En su descargo, Paleo cuestionó el tratamiento mediático del caso y sostuvo que su familia fue expuesta de manera injusta. “Esto no es contra mi mamá, esto es contra mí. Yo no tengo 19 años, tengo mi círculo chico. Hicieron de todo esto un circo frívolo”.

hermano de Ayelén Paleo Ayelén Paleo junto a su mamá y su hermano. Créditos: Archivo MDZ

Entre lágrimas, recordó momentos íntimos y defendió la vida que compartía con su madre: “Mi mamá lo es todo. Y yo no voy a permitir verla esposada, saliendo de mi casa de Rivadavia, donde falleció mi abuela y donde tenemos a nuestros cuatro perritos rescatados. ¿Dónde dice que hacemos los books de fotos si tenemos cinco perritos que cuidamos todos los días?”.