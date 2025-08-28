Se filtró un fuerte chat de la escuela de Ayelén Paleo tras la detención de su mamá: "A las nenas"

El miércoles, la Policía detuvo en CABA a Elizabeth Rodrigo, mamá de la reconocida vedette Ayelén Paleo . La mujer está acusada de formar parte de una red de prostitución que prostituía mujeres. Junto con ella, otras tres personas fueron detenidas.

En las últimas horas, se filtró un polémico chat de la escuela de danza de la vedette tras la detención de su mamá . Fue el hermano de Ayelén quien envió un mensaje al grupo de madres que mandan a sus hijas a la escuela de baile, ubicada en el barrio de Flores.

“Hola mamis, sabemos que pueden estar preocupadas, pero queremos aclarar que lo ocurrido es ajeno a la escuela y muy lejos de la realidad. Todo es tiempo para que se aclaren las cosas. Las clases se siguen dictando con normalidad”, comienza el mensaje que envió Federico.

“Desde mi lugar, les quiero contar que a las nenas las amamos y siempre queremos que estén en su lugar feliz . Saben que todo lo hacemos con mucha dedicación y amor para ellas”, continúa el texto, el cual fue revelado en Intrusos por Paula Varela, que busca desligar a la escuela de danza de las acusaciones que complican a la madre de la vedette.

Qué declaró Elizabeth Rodrigo

Este jueves, la acusada brindó su testimonio ante la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI N° 1 de La Plata, y negó los cargos en su contra. “Solo soy una fotógrafa profesional. Lo que hagan las chicas corre por su cuenta”, manifestó la madre de la vedette. A pesar de que Rodrigo se declaró inocente, la fiscal pedirá que la acusada siga detenida.

Ayelén Paleo madre detenida Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo. X

Cabe destacar que otras tres integrantes de la banda fueron detenidas. La líder de la organización, identificada como Noelia Elizabeth Avalos, fue capturada en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”.

Por otro lado, en La Pampa fueron arrestados Carlos Molina, apuntado como socio y regente de tres prostíbulos, y Noelia Macarena Lacuadra, señalada como la responsable de las publicaciones en Internet.