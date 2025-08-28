La polémica declaración de la mamá de Ayelén Paleo tras las graves acusaciones: "Lo que hagan las chicas"

El miércoles, la Policía detuvo en CABA a Elizabeth Rodrigo, madre de la reconocida vedette Ayelén Paleo . La mujer está acusada de formar parte de una red de prostitución que prostituía mujeres. Junto con ella, otras tres personas fueron detenidas .

En las últimas horas, la acusada declaró ante la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI N° 1 de La Plata, y negó los cargos en su contra. “ Solo soy una fotógrafa profesional. Lo que hagan las chicas corre por su cuenta ”, manifestó la madre de la vedette.

A pesar de que Rodrigo se declaró inocente, la fiscal pedirá que la acusada siga detenida.

Las víctimas eran obligadas a rotar cada diez días entre distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario. Según trascendió, la mamá de la vedette sería quien organizaba la logística y hacía de fotógrafa para la organización. Dicho material erótico luego era publicado en páginas para adultos.

allanamiento Ayelén Paleo madre Captura de pantalla

La organización, les retenía el 90% de las ganancias y les exigía un pago de hasta 90 mil pesos por los books de fotos.

La captura de las sospechosas

Como consecuencia del operativo, el cual consistió en 15 allanamientos, otras tres integrantes de la banda fueron detenidas. La líder de la organización, identificada como Noelia Elizabeth Avalos, fue capturada en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”.

Ayelén Paleo madre detenida Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo. X

Por otro lado, en La Pampa fueron arrestados Carlos Molina, apuntado como socio y regente de tres prostíbulos, y Noelia Macarena Lacuadra, señalada como la responsable de las publicaciones en Internet.

Noticia en desarrollo…