"Nada de lo que se dice es cierto", los dichos de la hermana de Ayelén Paleo
Florencia, la hermana de Ayelén, habló sobre las denuncias a su madre, Elizabeth Rodrigo, donde se la vincula a una red de prostitución de mujeres.
Luego de la detención de Elizabeth Rodrigo, la mamá de Ayelén Paleo, su hermana, Florencia, defendió a su madre tras las acusaciones de pertenecer a una red de captación para la prostitución de mujeres. La hija de la acusada se mostró entre lágrimas luego de que distintos medios se acercaran a preguntarle por la situación.
"Nada de lo que se dice es cierto. Ella no tiene nada que ver con todas esas barbaridades que escuché", expresó luego de que distintos medios se acercaran a la academia de baile donde se encontraba la hermana de Ayelén.
Florencia, además, mencionó que ya visitó a su madre en la cárcel donde se encuentra luego de su detención. "Está en un lugar en el que no se merece estar, no tiene nada que ver con eso".
"Está preocupada porque es una zona fea. Nos ama a nosotros, es la mejor mamá que puedo tener. No se merece esto. Juro que no se lo merece", agregó sobre cómo, luego de esta visita, le pidió que no la visitara nuevamente.
La detención de la mamá de Ayelén Paleo
Tras un operativo que incluyó 15 allanamientos, se detuvo a Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo. A su vez, rescataron a 12 mujeres que fueron asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.
Todo comenzó el año pasado, después de que la Policía de la Provincia de Buenos Aires recibiera una denuncia anónima donde se mencionaba una organización que promovía trabajos de limpieza pero que realmente funcionaba como una red de prostitución.