Rompió el silencio el hermano de Ayelén Paleo tras la detención de su mamá

El miércoles, la Policía detuvo en CABA a Elizabeth Rodrigo, mamá de la reconocida vedette Ayelén Paleo . La mujer está acusada de formar parte de una red de prostitución que prostituía mujeres. Junto con ella, otras tres personas fueron detenidas.

En las últimas horas, Federico, hermano de la vedette, rompió el silencio y habló con los medios. “Espero que se aclare todo”, expresó el fotógrafo y bailarín de tango, quien tiene una academia junto a su hermana en el barrio de Flores, en diálogo con el medio América TV.

A su vez, Federico habló sobre la situación familiar y sentenció: “Estamos más unidos que nunca”.

El jueves, la acusada declaró ante la fiscal Cecilia Corfield , de la UFI N° 1 de La Plata, y negó los cargos en su contra. “Solo soy una fotógrafa profesional. Lo que hagan las chicas corre por su cuenta”, manifestó la madre de la vedette.

A pesar de que Rodrigo se declaró inocente, la fiscal pedirá que la acusada siga detenida.

La captura de las sospechosas

Cabe destacar que otras tres integrantes de la banda fueron detenidas. La líder de la organización, identificada como Noelia Elizabeth Avalos, fue capturada en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”.

allanamiento Ayelén Paleo madre Captura de pantalla

Por otro lado, en La Pampa fueron arrestados Carlos Molina, apuntado como socio y regente de tres prostíbulos, y Noelia Macarena Lacuadra, señalada como la responsable de las publicaciones en Internet.