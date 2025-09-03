Afirman que hay un video hot de la madre de Ayelén Paleo con una figura de América: los detalles

Yanina Latorre sorprendió a sus compañeros al revelar esta fuerte información en medio del escándalo con la madre de Ayelén Paleo.

La madre de Ayelén Paleo se encuentra pasando un momento verdaderamente escandaloso luego de ser detenida en el marco de una denuncia sobre una supuesta red de trata. En las últimas horas, Yanina Latorre reveló además que tiene en su poder un fuerte video hot de la mujer con una figura de América.

"No voy a decir el nombre del famoso, voy a decir el nombre de una de las personas que está en el video. Es un video erótico, ves el cuerpo de una mujer con dos patitas para arriba, subidas a los hombritos del tipo y él que le da bomba", comenzó diciendo Latorre respecto al contenido del video.

Luego, agregó: "Tiene un lomazo, él es espléndido, es famoso y trabaja en América... Él se está filmando porque mirá todo el tiempo a la cámara". Posteriormente a estas declaraciones, Yanina confirmó que era la madre de Ayelén Paleo.

