Ayelén Paleo contactó a un periodista de canal América para defender a su madre tras la escandalosa detención

En medio de la polémica por la detención de Elizabeth Rodrigo, el comunicador de canal América expuso un audio que le envió Ayelén Paleo en relación a su mamá.

Diego Quiroga

La modelo no dudó en comunicar su posición.

En medio de un complejo panorama familiar, Ayelén Paleo ha captado la atención mediática y de las redes sociales. Este foco se debe al escandaloso arresto de su madre, Elizabeth Rodrigo, quien está imputada por su presunta participación en una organización de trata de personas. Frente a esta situación, la antigua artista de espectáculos ha manifestado su convicción de que ciertas figuras "se cuelgan" de su nombre para incrementar su propio reconocimiento.

La polémica que surgió tras las declaraciones de su colega Sabrina Ravelli, a las cuales Paleo ha respondido con enfático desdén. Aseguró que su única prioridad es lograr la liberación de su madre, expresando la esperanza de que se logre "demuestre" la inocencia de Rodrigo. Sobre los ataques personales, la mujer afirmó sentirse "acostumbrada a lo otro", restándoles importancia en comparación con el problema legal que enfrenta luego de la detención.

Respecto a su perfil bajo en los medios, la hoy agente inmobiliaria fue contundente. “No conozco a mucha gente que sale a hablar y no estoy en los medios, no porque no me llamen, sino porque hace 15 años que no salgo a hablar y no respondo. No me muero por la tele y por eso todos se cuelgan de mí”, apuntó Paleo.

Qué dijo Ayelén Paleo en el mensaje que le envió al periodista de A la tarde

Ayelén Paleo habló con A la tarde sobre la complicada situación de su madre

Ayelén Paleo habló con un programa de canal América sobre la complicada situación legal de su madre.

En tono sereno, concluyó reflexionando sobre su deseo de permanecer lejos de los reflectores. “Soy normal, soy una persona que no necesito, ni quiero que hablen de mí. Todas me matan porque no aparezco y eso les da bronca. no estoy pasando un buen momento, pero todo se va a solucionar”, concluyó la vendedora de bienes raíces.

Ayelén Paleo con su madre y hermano
Luego de la detención de su madre, Ayelén Paleo quedó en el foco mediático.

Estas afirmaciones constituyen su réplica a los señalamientos de Ravelli, quien, si bien inicialmente dijo que su trato se limitaba a un saludo circunstancial, luego profundizó en críticas. “Cuando se rumoreaban cosas, era porque ocultaba mucho. En el ambiente no se la quería tanto porque se la contrató por haber sido figura de Carmen Barbieri. Ayelén tenía el secreto que salió a la luz, de haber arruinado a la familia de Carmen cuando fue contratada por ellos y les clavó los cuernos por la espalda”, consideró Ravelli.

