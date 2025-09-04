Lo que el caso de la madre de Ayelén Paleo revela sobre la trata de personas en Argentina

La detención de Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo , acusada de liderar una red de trata de personas , sacudió a la opinión pública. La exvedette rompió el silencio con lágrimas, defendiendo a su madre y denunciando un “circo mediático”.

Pero detrás del drama familiar se esconde un delito que no puede relativizarse: la trata de personas , uno de los negocios criminales más lucrativos y devastadores del mundo.

Según la ONU, entre 2020 y 2022, el 61% de las víctimas de trata detectadas a nivel mundial eran mujeres y niñas, porcentaje que en Centroamérica y el Caribe alcanza el 79%. En Argentina, el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia reportó que 1.552 víctimas fueron rescatadas entre enero y octubre de 2023.

Estos números no reflejan casos aislados: revelan un sistema criminal organizado, que funciona con lógica empresarial y se nutre de la vulnerabilidad social y la debilidad del Estado, consolidando la trata de personas como un delito estructural y de alcance internacional.

El negocio criminal detrás de la explotación

La trata de personas genera aproximadamente USD150 mil millones al año, de los cuales USD99 mil millones provienen de la explotación sexual. Según el Unodc, es el tercer delito transnacional más rentable, detrás del narcotráfico y el tráfico de armas.

Estos datos confirman que la trata de personas no solo destruye vidas, sino que también es una maquinaria criminal de enorme escala.

Prostitución vs. trata: la confusión peligrosa

Uno de los puntos más polémicos de la defensa de Paleo fue afirmar que su madre “solo fotografiaba chicas que elegían ser acompañantes”. Aquí surge un error crítico: confundir prostitución voluntaria con trata de personas.

La prostitución puede implicar decisión autónoma; la trata nunca: siempre es manipulación, coerción y sometimiento. Normalizar la frase “ellas eligen” invisibiliza la violencia estructural que sostiene este negocio y diluye la gravedad del delito.

La justicia y la gravedad del delito

Si la investigación confirma la captación y explotación de mujeres, estaríamos frente a un delito que no admite justificación ni relativización. La justicia tiene la palabra, y la sociedad debe reconocer la magnitud de estos hechos.

Reflexión final

El caso Paleo no puede reducirse a un reality show mediático. Representa la punta del iceberg de un negocio criminal que explota a mujeres y niñas, moviendo miles de millones de dólares anuales. La pregunta que debemos responder es clara: ¿hasta cuándo seguiremos permitiendo que la impunidad sea el cómplice principal de este crimen?