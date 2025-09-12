Le robaron las ruedas del auto en Guaymallén y el ladrón quedó grabado

Un vecino del barrio Quintana de Guaymallén denunció el robo de las ruedas de su auto. Todo quedó registrado en video.

El momento que el delincuente se dirige al auto para robar sus ruedas en Guaymallén.

"Estoy cansado de robos", fue lo que un angustiado vecino comentó a MDZ luego de despertarse con la noticia del robo de las ruedas de su auto. Además, el descargo fue acompañado de videos que muestran al delincuente acercarse a perpetrar el delito en las calles de Guaymallén.

El hecho ocurrió durante la noche de este jueves en el barrio Quintanilla, ubicado en el distrito de Villa Nueva, de dicho departamento. Por las calles de la barriada, un hombre aprovechó que no había nadie en la vía pública para robarle las ruedas al vehículo de la víctima.

Los videos del robo Embed - robo ruedas 2

Junto con el relato se incluyeron varias grabaciones del hecho, en las que se ve al delincuente aproximarse al rodado, y luego sustrayendo una de las ruedas.