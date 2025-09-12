El pasado carcelario del acusado de matar a un jubilado y prender fuego su cadáver

Después de tres días de intensas tareas, detectives policiales y judiciales de Homicidios confirmaron que el cadáver calcinado hallado el lunes en Guaymallén pertenecía a Norberto Alejandro Sánchez (78) . La investigación sindicó a Mauro Walter Ortega Sosa (33) como autor del crimen del jubilado. El sujeto fue detenido luego de quedar comprometido por testigos e imágenes de cámaras de seguridad .

El sospechoso, nacido el 13 de febrero de 1992, cayó durante la madrugada de este viernes en su domicilio de calle Almafuerte al 2.300, en el barrio Minotto de Villa Nueva , y fue puesto a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien en las próximas horas definirá su situación procesal.

De acuerdo con fuentes allegadas a la pesquisa, no es la primera vez que Ortega Sosa tiene problema con la ley. Incluso, en los últimos cinco años acumuló tres condenas por diferentes delitos, registrando su último paso por prisión entre el 16 de agosto y el 9 de septiembre del año pasado, cuando fue condenado a 27 días de cárcel por un hurto simple en grado de tentativa y recuperó la libertad el mismo día de la sentencia.

Ahora, poco más de un año después de su última experiencia carcelaria, quedó complicado en el expediente que investiga el asesinato de Sánchez , quien de acuerdo con la necropsia habría sido ultimado a puñaladas y luego prendido fuego en un desesperado intento por borrar todo tipo de pruebas.

No obstante, más allá de las dificultades que se presentaron a la hora de identificar los restos de la víctima, los sabuesos de Homicidios consiguieron sindicar a Ortega Sosa como autor del crimen a través de los testigos que declararon en la causa y el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la escena del hallazgo del cuerpo.

El hallazgo del cadáver calcinado

Corrían las 18.40 del lunes cuando un vecino pasaba junto a un terreno baldío ubicado cerca del cruce de calles Manuel A. Sáez y Victoria y observó humo saliendo de un bulto que estaba tendido en el suelo.

Al acercarse, el hombre pensó que se trataba de un maniquí quemado, pero luego descubrió que era un cadáver humano. El testigo relató a MDZ que el cuerpo estaba envuelto en tela y parecía tener una pierna quebrada.

Cadáver calcinado en Guaymallén (4) Los trabajos de la Policía Científica en la escena. Marcos Garcia / MDZ

Frente a esa situación, dio aviso a la línea de emergencias 911 y personal policial se trasladó hasta la escena, constatando la existencia de los restos. A partir de allí, tomó intervención la fiscal Lazo, quien lideró las tareas de la Policía Científica e Investigaciones en el lugar.

A partir de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense (CMF), se logró extraer las huellas dactilares de la víctima y así establecieron que se trataba de Norberto Alejandro Sánchez, quien, al igual que el sospechoso, vivía a pocos metros del lugar donde descartaron su cadáver.