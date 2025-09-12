Vecinos de Maipú atraparon a una pareja que tiroteó una casa: quedaron detenidos
Una pareja fue arrestada luego de tirotear una vivienda en el barrio Mejor Maipú. Los vecinos impidieron su escape y alertaron a la policía.
Una pareja fue detenida la mañana de este viernes luego de perpetrar un tiroteo contra una casa en Maipú. La propietaria del inmueble subrayó que los sospechosos dispararon "sin motivo aparente". Ambos terminaron detenidos a partir del accionar de los vecinos de la zona, quienes los atraparon antes de que pudieran huir.
El violento hecho fue registrado alrededor de las 11.30, cuando varios residentes de la barriada alertaron por medio de la línea de emergencias 911 sobre un hombre y una mujer que se movilizaban a bordo de una bicicleta y dispararon contra una casa del barrio Mejor Maipú.
Cómo cayó la pareja de sospechosos
Pero la intervención vecinal no se limitó a esto, ya que varios lugareños salieron a en persecución de los delincuentes mientras huían a bordo del rodado de baja cilindrada.
Así, la pareja fue derribada del vehículo. El hombre fue reducido por los presentes, pero la mujer se resistió y, con cuchillo en mano, intentó agredir a los testigos en defensa de su compañero.
En ese momento, llegaron efectivos de la Subcomisaria Tropero Sosa, los que detuvieron a los delincuentes y, tras desarrollar un rastrillaje, encontraron el arma de fuego utilizada en el ataque: una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y siete cartuchos, uno de ellos con teflón, diseñado para atravesar chalecos antibalas, explicaron fuentes policiales.