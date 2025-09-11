Nuevo tiroteo en EE.UU.: un hombre armado ingresó a la Academia Naval haciéndose pasar por policía

El atacante ingresó haciéndose pasar por policía y tocó puerta por puerta en los dormitorios. Una víctima fue trasladada en helicóptero en estado delicado.

El tiroteo ocurrió en la Academia Naval de Estados Unidos, donde el hombre ingresó vestido de policía militar.

Un nuevo tiroteo volvió a darse en Estados Unidos, después de que este miércoles un hombre armado ingresó a la Academia Naval en Annapolis, en el estado de Maryland. Según los reportes, el hombre se hizo pasar por policía militar e iba tocando puerta por puerta. Aún se desconoce el número de heridos.

Según informaron, aparentemente, el tirador sería una persona que había sido dada de baja de la Academia hacía pocos días. Luego de que se emitiera la alerta, la academia fue cerrada por precaución, donde un funcionario comentó: "El tirador está tocando puertas haciéndose pasar por un policía militar".

Esta Academia es una universidad de cuatro años que prepara a los estudiantes, llamados guardiamarinas, para luego ser enviados como oficiales a la Armada y al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Según el sitio web oficial de la academia, el campus cuenta con unos 1600 dormitorios.

Las primeras hipótesis del tiroteo Según informaron algunos medios locales, se desconoce el número real de heridos, más allá de la información que trascendió sobre el hombre que se hizo pasar por policía para ingresar y que fue tocando puerta por puerta de cada uno de los guardiamarinas.