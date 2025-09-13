Imputaron a Mauro Ortega por el homicidio de Norberto Sánchez en Guaymallén

El lunes pasado, el hallazgo de un cadáver calcinado en Guaymallén desató una investigación por homicidio . Se supo luego, a partir de la identificación del mismo, que se trataba de Norberto Alejandro Sánchez , de 78 años. La misma investigación señaló a Mauro Walter "Bigote" Ortega Sosa (33) como el principal sospechoso del crimen y este sábado se hizo formal su imputación .

"El Ministerio Público Fiscal informa que, en el marco de la investigación dirigida por la Fiscal de Homicidios Dra. Andrea Lazo, se imputó por el delito de Homicidio Simple (Art. 79 C.P) a Mauro Ortega (33), alias “Bigote”, por ser el presunto autor de la muerte de Norberto Alejandro Sánchez (78)", informaron desde la Unidad Fiscal de Homicidios.

Además, agregaron que la calificación de esta imputación se debe a que calcinación del cuerpo se produjo una vez la víctima ya había fallecido, producto de dos heridas por puñaladas en la zona torácica.

Mauro "Bigote" Ortega había caído durante la madrugada de este viernes en su domicilio decalle Almafuerte en elbarrio Minotto de Villa Nueva. Estaba comprometido a raíz de la declaración de testigos y cámaras de seguridad de la zona. Fue puesto a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien ahora definió su imputación.

El perfil delictivo del imputado

De acuerdo con fuentes allegadas a la pesquisa, no es la primera vez que Ortega Sosa tiene problema con la ley. Incluso, en los últimos cinco años acumuló tres condenas por diferentes delitos, registrando su último paso por prisión entre el 16 de agosto y el 9 de septiembre del año pasado, cuando fue condenado a 27 días de cárcel por un hurto simple en grado de tentativa y recuperó la libertad el mismo día de la sentencia.

Ahora, poco más de un año después de su última experiencia carcelaria, quedó complicado en el expediente que investiga el asesinato de Sánchez, quien de acuerdo con la necropsia habría sido ultimado a puñaladas y luego prendido fuego en un desesperado intento por borrar todo tipo de pruebas.

No obstante, más allá de las dificultades que se presentaron a la hora de identificar los restos de la víctima, los sabuesos de Homicidios consiguieron sindicar a Ortega Sosa como autor del crimen a través de los testigos que declararon en la causa y el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la escena del hallazgo del cuerpo.

El hallazgo del cadáver

El cuerpo de Sánchez fue encontrado calcinado cerca de las 18.40 del lunes. Lo halló un vecino que caminaba junto a un terreno baldío ubicado cerca del cruce de calles Manuel A. Sáez y Victoria.

Allí observó humo saliendo de un bulto que estaba tendido en el suelo. Al acercarse, el hombre pensó que se trataba de un maniquí quemado, pero luego descubrió que era un cadáver humano. El testigo relató a MDZ que el cuerpo estaba envuelto en tela y parecía tener una pierna quebrada.

Calcinado en Guaymallén

Inmediatamente dio aviso al 911 y el personal policial se trasladó hasta la escena, constatando la existencia de los restos. A partir de allí, tomó intervención la fiscal Lazo, quien lideró las tareas de la Policía Científica e Investigaciones en el lugar.

A partir de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense (CMF), se logró extraer las huellas dactilares de la víctima y así establecieron que se trataba de Norberto Alejandro Sánchez, quien, al igual que el sospechoso, vivía a pocos metros del lugar donde descartaron su cadáver.