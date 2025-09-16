Alfredo Cornejo anunció la inauguración de una obra que cambiará la movilidad en el Gran Mendoza

La prolongación de la calle Mitre permitirá unir los departamentos de Guaymallén y Las Heras sin pasar por el centro.

El gobernador Alfredo Cornejo afirmó que la nueva conexión vial “marca un antes y un después" para la movilidad del Gran Mendoza.

La obra integral de recuperación y ordenamiento del espacio público que se ejecuta en la zona norte del Gran Mendoza sumó este lunes por la noche un avance clave: la apertura de la calle Mitre, en el tramo comprendido entre Mathus Hoyos y la rotonda de Los Pescadores, en la Costanera Norte.

Desde ahora, esta vía permitirá que los vehículos se conecten directamente entre Guaymallén y Las Heras, sin necesidad de atravesar el centro mendocino ni el nudo vial de Vicente Zapata. La prolongación de la traza busca mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados de la provincia.

La obra no solo contempla la nueva calzada, sino también cloacas, agua potable, energía eléctrica y diseño urbano, lo que consolida una transformación integral del sector.

guaymallén las heras1 La nueva obra que une Guaymallén y Las Heras promete agilizar el tránsito. X @alfredocornejo

El mensaje de Alfredo Cornejo El gobernador Alfredo Cornejo celebró la inauguración a través de un posteo en X: “La nueva conexión entre Guaymallén y Las Heras marca un antes y un después para la movilidad del Gran Mendoza. Una obra que integra, resuelve problemas de conectividad y mejora la circulación en una de las zonas más transitadas de la provincia”.