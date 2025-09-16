Rogelio Frigerio celebró el anuncio de Javier Milei y llamó "dar vuelta la página" de cara a octubre

Mientras algunos gobernadores toman distancia del Gobierno nacional, el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , volvió a mostrarle su apoyo a Javier Milei con un fuerte respaldo al proyecto de Presupuesto 2026 .

Tras escuchar la cadena nacional, el dirigente del PRO se calzó la camiseta violeta para destacar el “compromiso innegociable” del presidente con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, “pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente”.

El gobernador de Entre Ríos le dio un espaldarazo a Javier Milei en medio de la guerra con los mandatarios provinciales.

En sus redes sociales, Frigerio celebró el anuncio de aumentos para jubilados, personas con discapacidad y universidades. “También una particular atención hacia los sectores productivos, para poder crecer de manera sostenida, atraer inversiones y generar empleo”, subrayó el entrerriano.

El mensaje de Frigerio se enmarca en un momento en que el Gobierno busca reconstruir puentes tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios a nivel nacional. Sin embargo, el resto de los gobernadores “dialoguistas” todavía optan por mantenerse distantes del gobierno libertario y cuestionan medidas como el veto a la Ley de financiamiento universitario.

Bajo ese panorama, el entrerriano bajó línea de cara al 26 de octubre y sostuvo que “no podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en una crisis social y económica sin precedentes”.

“No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años”, insistió Frigerio, y cerró: “Hay que dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas. Hay futuro y vale la pena defenderlo!!”