Alejandro Vigil valoró la Guía Michelin en Mendoza: "Genera empleo y más turismo"

El enólogo y empresario gastronómico mendocino Alejandro Vigil defendió la continuidad de la Guía michelin en Argentina y destacó el impacto que tiene en el crecimiento del sector gastronómico, el empleo y la llegada de turistas.

Sus declaraciones a MDZ se dieron en el marco del anuncio de que Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires asumirán el financiamiento de la reconocida guía tras el retiro del Gobierno Nacional, con un aporte de unos U$S 200.000 -cada jurisdicción- para sostener el programa gastronómico internacional.

Para el propietario del restaurante Casa Vigil Bodega (que ostenta una Estrella Michelin y una Estrella Verde), la presencia de la guía genera en Mendoza efectos concretos en la actividad económica vinculada a la gastronomía.

“La Guía Michelin , después de que llega a cualquier lugar, a los tres años incorpora de un 5 a un 15% más de gente en el rubro. Eso es más trabajo”, afirmó.

Además, el empresario explicó que el impacto no se limita al reconocimiento simbólico, sino que se traduce en mayor movimiento en los restaurantes. “Además incrementa un 17% más al segundo año de gente que viene a comer. Ahí está la clave”, señaló.

alejandro vigil guia michelin Alf Ponce Mercado / MDZ

Vigil remarcó que uno de los principales efectos de la guía es la generación de empleo formal dentro del sector gastronómico. “La clave es cómo aumentamos la base del empleo digno y en blanco y cómo podemos sostenerlo en el tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que la competencia por alcanzar estándares internacionales obliga a elevar la calidad del servicio y la oferta gastronómica, al indicar que "te lleva y te empuja a superarte todo el tiempo. Es fundamental para el crecimiento de la gastronomía”, afirmó.

El referente del vino y la gastronomía mendocina también subrayó que el impacto de la Guía no solo se mide en números de turistas o comensales, sino en el desarrollo del sector: “Tener altísimos servicios y condiciones para ofrecer un buen servicio es fundamental”, concluyó.

Guía Michelin en Mendoza

El anuncio fue realizado este viernes por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quienes remarcaron el impacto que tiene esta distinción internacional para el posicionamiento turístico y gastronómico de la Argentina.

Durante la presentación, Cornejo indicó que se ha logrado en los últimos años "posicionar a Mendoza en la gastronomía asociada a la vitivinicultura, y esto se nota en los números, ya que estamos en una reformulación de nuestra estructura económica, donde el turismo y los servicios vinculados cada vez pesan más”.

En ese marco, sostuvo que “estar en esa liga, como Mendoza con Río de Janeiro, San Pablo, Ciudad de México y Buenos Aires, ya nos posiciona muy bien”. Asimismo, valoró las inversiones recientes en el sector turístico y hotelero al señalar que en solo dos años se sumaron 14 nuevos hoteles y que existen nuevos proyectos en marcha, lo que demuestra confianza en el destino. Finalmente, expresó el compromiso de sostener el trabajo conjunto para consolidar la marca y proyectarla hacia nuevos mercados.

Ceremonia Llaves MICHELIN - Foto 2

Por su parte, Macri subrayó que la presencia de la Guía Michelin coloca a la Ciudad de Buenos Aires y a Mendoza dentro de un circuito global de destinos gastronómicos de primer nivel, lo que obliga a seguir elevando estándares y competitividad frente a otras grandes capitales del mundo.

Guía Michelin: una historia centenaria

La Guía Michelin tiene sus raíces en Clermont-Ferrand, donde en 1889 los hermanos André Michelin y Édouard Michelin fundaron su compañía de neumáticos, con una visión innovadora para la industria automotriz en tiempos en que circulaban menos de 3.000 automóviles en Francia.

En 1900 publicaron una pequeña guía roja destinada a facilitar los viajes. En la década de 1920 incorporaron listados de hoteles y restaurantes clasificados por categorías.

En 1926 comenzaron a otorgarse las Estrellas Michelin a restaurantes de alta cocina. Cinco años más tarde se introdujo la jerarquía de una, dos y tres estrellas, y en 1936 se publicaron los criterios de clasificación, consolidando el sistema de inspección profesional, independiente y anónimo que distingue a la guía hasta la actualidad.

Cada selección se realiza de manera anual, lo que implica que todos los establecimientos y sus posibles distinciones son evaluados nuevamente cada año para garantizar calidad, actualidad y confiabilidad.

Restaurantes distinguidos en Argentina

En la edición 2025, Mendoza obtuvo 6 estrellas Michelin, 5 estrellas verdes y una lista de 18 establecimientos Seleccionados.

Muestra Casa Vigil 4-10 (58).jpg

Por su parte, CABA cuenta con un restaurante con 2 Estrellas Michelin; 3 con una Estrella; 10 establecimientos con reconocimiento Bib Gourmand y una lista de 42 restaurantes Seleccionados.

Según estudios realizados por la consultora británica Ernst & Young, los beneficios para destinos y empresas son múltiples:

Catalizador del turismo

76 % de los viajeros elegirían un destino Michelin frente a otro comparable.

80 % extenderían su estadía si el destino cuenta con restaurantes con estrellas Michelin.

Dos tercios incrementarían su gasto durante la visita.

Motor económico

+50 % de aumento promedio en ingresos de restaurantes seleccionados.

82 % planean contratar más personal.

60 % amplían sus equipos tras la inclusión en la guía.

Efectos positivos en hotelería y transporte