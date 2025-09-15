La UBA cargó contra el anuncio de Javier Milei y alertó sobre la crisis universitaria

En la antesala a la tercera Marcha Federal Universitaria en rechazo al veto de Javier Milei , la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) cuestionó los anuncios del presidente en su presentación del Presupuesto 2026 por cadena nacional.

Este lunes, el mandatario informó que en 2026 otorgarán asignaciones de 4.8 billones de pesos a las Universidades nacionales, y remarcó: "El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación".

Bajo ese panorama, las autoridades universitarias cuestionaron que "el anuncio en cadena nacional de la partida presupuestaria de Universidades para el año 2026 no hace más que profundizar la crisis que hoy viven las universidades".

En esa línea, añadieron que "luego de tener la inversión más baja en los últimos 20 años, el proyecto de presupuesto presentado para 2026 consolida todos los recortes que tuvieron las universidades en el último año y medio".

Según sostuvieron, "la partida propuesta no contempla ninguna recomposición por la terrible pérdida de los salarios en 2024 y 2025", así como tampoco tiene en cuenta "la recomposición de los gastos de funcionamiento".

En paralelo sumaron que "tampoco prevé que el presupuesto universitario no siga perdiendo valor en 2026. Medida en términos del PBI, la inversión proyectada para 2026 en educación superior consolida el piso histórico que tuvo en 2025 y se proyecta de nuevo por debajo del 0,5% del PBI".

"Más que nunca, es imprescindible que el Congreso ratifique la Ley de Financiamiento Universitario, para garantizar el funcionamiento de las universidades en 2026", sentenciaron desde la UBA.

Crisis presupuestaria: la UBA anunció un plan de restricciones

Este lunes, las autoridades de la UBA confirmaron que iniciarán un plan de restricciones de gastos para afrontar la crisis presupuestaria. La iniciativa alcanza a todas las facultades, sedes y edificios de la universidad, con excepción de los hospitales universitarios y áreas críticas. Entre las medidas más importantes se destacan: