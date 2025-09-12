"No al veto": el paro virtual de la UBA contra el ajuste universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) está de "paro virtual" contra el ajuste y el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario: "No al veto".

Fachada de la Facultad de Medicina de UBA con carteles contra el desfinanciamiento universitario.

Luego de que el presidente vetara la Ley de Financiamiento Universitario, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) llamó a un paro de 24 para este viernes. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), se solidarizaron con un " paro virtual".

Desde la UBA, luego de pronunciarse contra el veto, buscarán conseguir el apoyo necesario en el Poder Legislativo: “Vamos a trabajar de aquí a la sesión en cada una de las provincias del país, rectores y rectoras, para sensibilizar a los legisladores nacionales respecto a la importancia de que eso suceda en la Cámara de Diputados”.

no al veto uba

En cuanto al paro que convocó la Fedun, desde la UBA no emitieron apoyo expreso a la medida pero dieron a entender que es imposible sostener el esquema actual con los recursos actuales.

Fue en ese sentido que la UBA realizó un paro virtual. Cualquiera que pretenda ingresar al sitio de la universidad, www.uba.ar, va a ser direccionado al sitio noalveto.uba.ar, donde hay una pantalla negra con la leyenda "No al veto" y el escudo de la UBA como firma.