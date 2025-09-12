El Gobierno denunciará a las autoridades de la UBA por permitir consignas contra el veto de Milei en su web

De acuerdo con un comunicado informado por el Ministerio de Capital Humano , las autoridades de la UBA no hicieron nada para impedir que el sitio oficial www.uba.ar fuera cambiado por https://noalveto.uba.ar.

En ese marco, el Ejecutivo instó por el "el cese inmediato de esa maniobra" y advirtió que a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias abrió un sumario para "determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes".

Por otro lado, recalcó que "las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa".

“La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades", señalaron.

Un "paro virtual"

Durante la mañana se llevó a cabo una “protesta virtual” por parte de la UBA y sus referentes, como una muestra de apoyo al rechazo del veto.

“Con enorme tristeza, el rector, vicerrector, decanos de todas las facultades, director del Ciclo Básico Común y rectores de todos los colegios preuniversitarios de esta Universidad, adherimos a la medida de fuerza convocada por los gremios docentes y no docentes para el día 12 de septiembre del corriente año. Por eso, los edificios y espacios virtuales permanecerán cerrados durante ese día”, explicaron las principales autoridades de la alta casa de estudios.

Durante las primeras horas de hoy, estudiantes, profesores y graduados de la UBA se encontraron con que el acceso a los sitios web y las plataformas digitales estaban cerrados. Si uno de los usuarios buscaba ingresar a cualquiera de las páginas de la institución, se le redirige automáticamente a la dirección https://noalveto.uba.ar/, donde se visualiza únicamente la consigna “No al veto” con una placa negra.