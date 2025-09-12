El Gobierno denunciará a las autoridades de la UBA por permitir consignas contra el veto de Milei en su web
Lo anunció el Ministerio de Capital Humano, que apuntará a los directivos por el delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El Gobierno nacional anunció este viernes que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al entender que no quisieron proteger el sitio oficial de internet del organismo, donde se encontraron modificaciones con consignas políticas contra el veto dispuesto por el presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
De acuerdo con un comunicado informado por el Ministerio de Capital Humano, las autoridades de la UBA no hicieron nada para impedir que el sitio oficial www.uba.ar fuera cambiado por https://noalveto.uba.ar.
En ese marco, el Ejecutivo instó por el "el cese inmediato de esa maniobra" y advirtió que a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias abrió un sumario para "determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes".
Por otro lado, recalcó que "las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa".
“La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades", señalaron.
Un "paro virtual"
Durante la mañana se llevó a cabo una “protesta virtual” por parte de la UBA y sus referentes, como una muestra de apoyo al rechazo del veto.
“Con enorme tristeza, el rector, vicerrector, decanos de todas las facultades, director del Ciclo Básico Común y rectores de todos los colegios preuniversitarios de esta Universidad, adherimos a la medida de fuerza convocada por los gremios docentes y no docentes para el día 12 de septiembre del corriente año. Por eso, los edificios y espacios virtuales permanecerán cerrados durante ese día”, explicaron las principales autoridades de la alta casa de estudios.
Durante las primeras horas de hoy, estudiantes, profesores y graduados de la UBA se encontraron con que el acceso a los sitios web y las plataformas digitales estaban cerrados. Si uno de los usuarios buscaba ingresar a cualquiera de las páginas de la institución, se le redirige automáticamente a la dirección https://noalveto.uba.ar/, donde se visualiza únicamente la consigna “No al veto” con una placa negra.