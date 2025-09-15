La reacción de Alfredo Cornejo tras el discurso de Javier Milei por cadena nacional

Alfredo Cornejo expresó en X su opinión respecto de las palabras del presidente y aprovechó para hacer un pedido especial.

Tras la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó su opinión respecto de las palabras del mandatario nacional sobre el proyecto económico y político del Gobierno.

En su publicación en X, el mandatario provincial aseguró: “Celebro que Argentina tenga un proyecto de presupuesto con prioridades puestas en el desarrollo humano y una gran atención sobre los sectores productivos, en el marco del sostenimiento de las metas logradas como la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, tal como tiene Mendoza desde hace tiempo”.

Cornejo recordó que desde el año pasado viene reclamando la sanción de un presupuesto nacional al considerar que “se trata de una herramienta esencial para afirmar la calidad institucional y para crear certezas que atraigan a la inversión, pero también para darle previsibilidad a las administraciones provinciales”.

posteo cornejo Alfredo Cornejo respaldó los anuncios de Javier Milei. X

Alfredo Cornejo pidió un “voto de confianza” Cornejo destacó que Mendoza ya transita un camino de equilibrio y reiteró su “vocación de colaboración para consolidar una economía sana que deje atrás los traumas generados por el populismo”. En esa línea, remarcó la necesidad de un respaldo político al Gobierno: “Por eso considero indispensable que el próximo 26 de octubre la gestión nacional reciba un voto de confianza que despeje dudas y abra las puertas a un futuro más próspero”.