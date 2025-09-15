"Con verso no se llena la heladera", "lo peor no pasó" e "intento para desactivar la marcha": la oposición reaccionó a la cadena de Milei

Distintos referentes de la oposición criticaron el discurso que realizó esta noche el presidente Javier Milei en cadena nacional , en el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 .

Existieron cuestionamientos técnicos y económicos, como así también a la ratificación del modelo libertario, en días políticos calientes por las sesiones en el Congreso.

En X, el diputado peronista Hugo Yasky publicó: “Cadena nacional para decir más de lo mismo. Pero con verso no se llena la heladera. Con el “déficit cero” como único plan económico, Milei ya no convence a nadie, ni a los mercados, ni al FMI… Y mucho menos a la gente como lo demostró la elección del PBA”.

Por su parte, el candidato de Fuerza Patria y director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini , del massismo, dijo: “Sencillo. Mentiroso, cínico y cruel. Tu proyecto de presupuesto @JMilei tiene puras contradicciones”. “Populismo para quedar bien. Puro humo. Tus prioridades te definen. Argentina contra o sin los argentinos adentro. El equilibrio fiscal es un verso por el crecimiento de la deuda pública que seguís incrementando. El equilibrio fiscal es importante, pero tu desgobierno violento va en contra de jubilados, hospitales como el @HospGarrahan, universidades como la @UBAonline o las familias con discapacitados. La corrupción generalizada de tu gobierno no mereció ninguna mención”.

En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón señaló a El Destape: “Cuando plantea sobre tres o cuatro de los ejes que hoy están más en debate en la sociedad, universidades, jubilados, salud y discapacidad, refuerzos de partidas, que obviamente yo digo es una promesa de plan platita”.

Para el diputado radical Martín Tetaz hubo “pocas definiciones del presidente en la cadena”. “Solo la lógica insistencia en el equilibrio fiscal como condición no negociable, que toda la oposición constructiva que votó Bases va a acompañar. También dijo que no se negociaba el orden monetario, pero francamente la inestabilidad que estamos viviendo es porque no hay un orden monetario”, consideró.

“Planteó que el Presupuesto va a tener una regla de prohibición de financiamiento del BCRA al Tesoro, que me parece brillante, pero debo advertirle que la vamos a cambiar para prohibir que el BCRA suba encajes y le sugiera a los bancos que los integren con títulos públicos, porque es una manera de financiar al tesoro”, remarcó el economista, quien agregó: “También vamos a pedir que las eventuales utilidades del BCRA se capitalicen y no sean giradas al Tesoro como ocurrió este año. Además el presidente aseguró crecimiento real de jubilaciones, financiamiento a universidades y a discapacitados. Nada sobre los proyectos de reforma en materia tributaria”.

Por otro lado, el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, indicó: “LO PEOR NO PASÓ. Millones de argentinos viven peor”.

El tuit de Pablo Juliano El tuit de Pablo Juliano

“Un discurso falsamente moderado nos promete que "lo peor ya pasó". No hubo menciones a la biblia, ni frases de películas: supuestamente ahora la salud, la educación y los jubilados van a ser la prioridad. No nos equivocamos cuando decíamos que el gobierno tenía sus prioridades desordenadas”, señaló y añadió: “Vamos a analizar bien el proyecto. El año pasado el oficialísimo cerró la comisión de Presupuesto para que no haya ley. Más que palabras hacen falta hechos y resultados”.

A su vez, el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, marcó aspectos positivos y negativos de la exposición del líder libertario. “MILEI CAMBIO EL TONO, PERO NO EL RUMBO (Y PIDE MÁS TIEMPO)”, tituló el diputado en su posteo en X.

“A FAVOR: -Bajó 10 cambios y hasta habló de consensos. -Reconoció que no alcanza con ordenar la macroeconomía y que debe enfocarse en la micro”, dijo en primer término.

En segundo orden, completó: “EN CONTRA: -Promete para 2026 lo que negó durante los últimos dos años. -Asegura que su prioridad es la Educación, la Salud y los Jubilados, pero la realidad lo desmiente. -Acorralado, ofrece una zanahoria de plástico para evitar que Gobernadores y aliados insistan con las leyes del Garrahan y de las Universidades, que buscan garantizar fondos ahora y no postergarlos para más adelante”.

“En definitiva, el discurso volvió a ser más de lo mismo. Lo que el Presidente no entiende es que la gente de a pie no puede seguir soportando sacrificios sin ver una salida al túnel en el que los metió”, concluyó.