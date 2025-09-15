Inflación, dólar y gasto: los números más salientes del presupuesto 2026 de Milei
El proyecto prevé una inflación de 10%, déficit 0 y un aumento en partidas de salud, jubilaciones y discapacidad.
El proyecto de Presupuesto 2026 anunciado hoy por el presidente Javier Milei contempla un superávit fiscal primario y aumentos en jubilaciones, universidades y pensiones por discapacidad, entre otras partidas.
Los principales puntos del proyecto del Presupuesto girado a la Cámara de Diputados son los siguientes:
Inflación
El IPC será del 24,5% interanual en 2025 y del 10,1% en 2026.
Dólar
Según los cálculos oficiales, el dólar bajará hasta fin de año a $ 1.325. El Gobierno estima una suba del 29,7% en 2025,
Equilibrio fiscal
-Plantea equilibrio fiscal y monetario para 2026
Gasto en universidades
-Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
Jubilaciones
-Aumento del 5 por ciento de las partidas jubilatorias, por encima de la inflación.
Salud
-Se incrementan en un 17 % los recursos para salud por encima de la inflación. Aumentan en un 8% por ciento los recursos de salud.
Discapacidad
-Incremento del 5% del monto de las pensiones por discapacidad.
Superávit
-Se espera alcanzar el superávit primario o al menos equilibrado a fines de diciembre.
Provincias
-El nivel de gasto nacional estará por debajo del nivel de gastos de las provincias.
Tesoro
-Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.