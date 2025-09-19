El llanto de Viviana Canosa en Carnaval Stream tras hablar del gobierno de Javier Milei: "Me mata ver..."

Viviana Canosa volvió a posarse en el ojo de la crítica, tras protagonizar un momento "a lo Andy Kusnetzoff" pero un poco menos pronunciado. Lo ocurrido durante el programa "El bulo de Viviana " generó una cataratas de comentarios y hasta opiniones de otros periodistas.

Es de público conocimiento que la rubia se dedica a poner en crítica al gobierno mileísta, desde un tiempo después de la asunción de Javier Milei en el mandato hasta la fecha presente. Desde el inicio de su periodo en Carnaval Stream , todas sus editoriales han hecho foco en dicho tema.

"Usted no sabe lo que es tener una familia", dijo Viviana en medio de la editorial que ya golpeaba con fuerza. "Uno por su familia lo da todo. No entendió nada de lo que es la vida, presidente. A usted no lo quieren ni sus propios perros".

Luego, la rubia dejó pasar un testimonio de un hombre joven que pertenecía a una fábrica de motos y quien había perdido su trabajo. Acto seguido, la polémica periodista expresó: " Me mata ver a un tipo llorando , me mata. Me da mucha pena porque no les importa nada... ¿No te importa en serio la gente?"

"Para que carajo quieren ser presidente si no pueden mirar a un viejo, un pendejo, a una madre que sufre a un pibe que se queda si laburo... Este pibe me partió el corazón (...) Estamos hartos que nos traten como a un rebaño de pelotudos", dijo indignada, Canosa.

Antes de sollozar, dijo: "Nos hace mierda todos los días, con los aumentos... Subió el costo de vida como nunca antes. Y para los empresarios tampoco es un gobierno muy conveniente, porque, les bajó los aranceles a los importados, un dólar aplastado, 155 impuestos y los mata con las importaciones"

"Me traen carilinas chicos, lo único que me falta es que se me caigan los mocos en vivo. Estoy re caliente, emocionada con todo lo que pasó. Es como... la puta madre estamos vivos", cerró la polémica conductora.