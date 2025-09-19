Se viralizó un antiguo video de Gustavo Cordera donde hace declaraciones sobre una menor: "Amor inconfeso"

En medio de la polémica por la visibilidad que se le ha dado al cantante en la actualidad, un usuario de X rescató un video antiguo de Cordera que generó indignación.

Hace nueve años, durante una clase privada en la escuela de periodismo Taller Escuela Agencia (TEA), Gustavo Cordera hizo una polémica declaración que, hasta el día de hoy, sigue haciendo ruido en la sociedad.

"Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente. Si yo tengo algo bueno para darte puedo desvirgarte como nadie en el mundo. A mí hablame de cómo te sentís y te entiendo, pero si me hablás de los derechos no te escucho porque no creo en las leyes de los hombres, si en las de la naturaleza", expresó el músico en aquel entonces.

Gustavo Cordera El cantante fue entrevistado por Pedro Rosemblat, generando un gran repudio.

En los últimos días, Cordera volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras una entrevista con Pedro Rosemblat, que despertó un fuerte repudio tanto hacia el exintegrante de Bersuit Vergarabat como hacia el propio periodista por haberle dado espacio. El artista también fue invitado a otros programas de radio y televisión, lo que encendió un debate sobre la visibilidad que se le está dando.

Si bien, Gustavo Cordera se disculpó por el aberrante comentario que hizo hace casi diez años, en las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales un video de una presentación de él en La Trastienda el 12 de mayo de 2016 que lo complica cada vez más, cuando estaba por interpretar "La Bomba Loca".