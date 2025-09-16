Así fueron las críticas tras la nota "condescendiente" de Pedro Rosemblat a Gustavo Cordera

Pedro Rosemblat desató un intenso debate. Decidió entrevistar a Gustavo Cordera en el ciclo de streaming Gelatina. El conductor se ubicó en el ojo de la tormenta al dar espacio al exlíder de Bersuit Vergarabat, cancelado por las declaraciones que hizo en 2016. Tras la emisión, la conversación encendió discusiones sobre límites y responsabilidades en los medios.

Pedro Rosemblat complaciente La invitación al programa surgió por iniciativa del propio Cordera, quien se comunicó con la producción para expresar su disconformidad con el uso de canciones de Bersuit en el programa. Según relató Pedro Rosemblat, el músico buscaba aclarar el sentido de su obra y debatir el impacto de sus letras. El equipo de Gelatina debatió el pedido antes de aceptar, anticipando el revuelo.

Una charla que hubiesen hecho en un bar La charla inició la cancelación que Gustavo Cordera atravesó en 2016, cuando habló de las mujeres en una escuela de periodismo y Pedro Rosemblat ni siquiera le recordó lo que dijo en su momento y tampoco cuestionó sus argumentos. “Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”, y que “es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la con... caliente quiere tener sexo, vos no te la puedas cog...”, dijo hace casi 10 años Cordera. Ante esto, el músico describió años de silencio forzado, ausencia en festivales y rechazo de radios. Sus palabras reavivaron viejas heridas y provocaron reacciones inmediatas en redes sociales y medios de comunicación.

Muchos internautas y asiduos al programa señalaron que Gustavo Cordera es un "personaje indefendible" y que no demostró nada de humildad. Que se presentó como un corderito y además, sostuvieron que "la cancelación estuvo perfecta". Hasta utilizaron la frase de Lali: "Qué peligroso, qué triste". "Resumen de la entrevista. 'Me liberé del ego soy un capo'". "Pedro, no todo vale para posicionarte como rey del debate y tolerancia. No le hiciste una pregunta difícil, no le pediste explicaciones, no cuestionaste su lógica y argumento, ni repreguntaste. Le diste el micrófono abierto a este nefasto que no se arrepiente de nada de lo que hizo y dijo. No todo vale para tener views". "Esta entrevista podría haber sido un café entre ustedes 2 en cualquier bar y nos ahorraban 1 hora de vida que usaron para decir NADA".