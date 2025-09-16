Pedro Rosemblat enfrentó las críticas por entrevistar a Gustavo Cordera y sorprendió con su respuesta: "El derecho a..."

Pedro Rosemblat recibió una ola de críticas por haber entrevistado a Gustavo Cordera en el canal de streaming Gelatina. Y es que, recordemos que el exintegrante de la Bersuit Vergarabat en 2016, durante una charla con estudiantes de periodismo en TEA ARTE, pronunció frases sobre las mujeres que generaron un repudio inmediato.

El periodista decidió romper en silencio en Industria Nacional (Gelatina), y se defendió de los comentarios que recibió. "Generó muchas repercusiones la entrevista . Trato de desmalezar lo que es el ruido twittero de los que no miran el programa o te tienen bronca de la parte de la comunidad que genuinamente se sintió ofendida, zarpada, que le molestó o que de repente se encontró con Gustavo Cordera y dijo, '¿qué pasó acá?'".

"Cordera nos llamó por teléfono y nos dijo que estaba descontento, nos expresó sus diferencias con el sentido que tomaron sus canciones en nuestros contenidos y nos pidió conversarlo al aire", explicó el comunicador sobre cómo se gestó la entrevista , teniendo en cuenta que las canciones de Cordera se utilizaron para los famosos jingles que pasan al aire del programa de streaming.

"Bersuit es una banda amiga nuestra, siempre se han portado muy bien. A cada cosa que hacemos vienen como también los invitaremos a cada cosa que hagamos. Me llamó Cordera y dijo 'hay algo de lo que están haciendo ahí que no me gusta, le están dando un sentido a mis canciones que no comparto y quiero conversarlo al aire'", remarcó Pedro.

Esto fue lo que dijo Pedro Rosemblat de su entrevista a Gustavo Cordera

La Palabra De Pedro Rosemblat Tras Las Críticas Que Recibió Por Haber Entrevistado A Gustavo Cordera

"Nosotros sabíamos que iba a generar repudio, no es algo que nos haya sorprendido ni mucho menos molestado. Lo discutimos internamente y hubo posiciones encontradas. Hubo voces que me dijeron 'no tenés que hacerlo'. No es que sea algo que nadie vio venir", afirmó Rosemblat.

"Decirle que no también era un problema. Porque anular algunas palabras o discursos de personas o de sectores está bastante alejado a la búsqueda que tenemos nosotros. Nosotros decidimos hace un tiempo que por Gelatina circulen voces o lejanas a las nuestras, o controversiales, o incluso contrapuestas. A las nuestras y de nuestra comunidad", expresó el periodista sobre la razón por la que le hicieron la nota al artista.

"¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo hice la nota? El derecho a la palabra para mí lo tiene todo el mundo y entrevistar a cualquier persona creo que es algo que está habilitado. Ahora, ¿te da el cuero para hacer esa nota? ¿Estuviste bien vos como entrevistador en esa nota?. Eso es otra cosa, esa crítica la tomo pero lo otro lo defiendo", dijo Pedro Rosemblat.