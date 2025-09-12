Pedro Rosemblat rompió el silencio ante la negativa de Lali Espósito sobre el casamiento: "Ella fue a buscar un vestido"

El romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se ha vuelto el centro de atención desde de que los rumores de casamiento se hicieran virales. Sin embargo, en las últimas horas, un periodista habló por primera vez del tema con Pedro y él lo sorprendió con una contundente respuesta.

La pareja, que ya lleva dos años de relación, se ha consolidado como una de las más queridas del espectáculo argentino. Es por esto que los rumores sobre su futuro han crecido, y en las últimas semanas, las redes sociales se han hecho eco de una supuesta boda entre los dos artistas, una noticia que el periodista ha desmentido con una respuesta categórica.

La filtración de una foto de Lali en un atelier de alta costura fue el detonante del rumor y fue interpretada por muchos como una señal de que la artista estaba planeando su casamiento . La noticia fue replicada por muchos medios de comunicación, lo que generó una gran expectativa en el público, que esperaba una confirmación por parte de la pareja.

La palabra de Pedro Rosemblant sobre el casamiento con Lali

Sin embargo, en el programa Desayuno Americano, Pedro Rosemblat se encargó de ponerle un punto final al rumor al no dudar en responder de forma contundente: “No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa".

La palabra de Pedro Rosemblat sobre Lali.

"Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes”, agregó, en una clara muestra de que el matrimonio no es una prioridad para la pareja en este momento. Sin embargo, a pesar de su contundencia, Pedro Rosemblat no descartó por completo la posibilidad de casarse en un futuro: “Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es Presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida”.