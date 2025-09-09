La cantante dialogó con Pepe Ochoa en LAM en medio del furor por sus recitales en Vélez y se refirió a la supuesta boda.

Lali Espósito la está rompiendo con sus shows en Vélez y en las últimas horas confirmó finalmente que habilitó una nueva fecha en el estadio. Lo cierto es que, en medio del furor, los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat comenzaron a surgir en las redes sociales.

El atelier Iara Alta Costura compartió recientemente una publicación en la que se ve a Lali posando junto a Mario Vidal, y en el fondo se ve claramente un vestido de novia colgando de una percha fuera del perchero. En el posteo de la prestigiosa marca de moda argentina expresaron: “No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier".

Lo cierto es que Espósito finalmente decidió romper el silencio y lo hizo nada más ni nada menos que en LAM. La artista recibió esta consulta por parte de Pepe Ochoa y la respuesta de Lali fue muy contundente y terminó con los rumores.

¿Se casa? Lali Espósito rompió el silencio tras los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

"Estás loco vos, ni en pedo me caso... Es un gastadero de dinero al pedo una noche", comentó Lali respecto a lo que surgió en las redes sociales sobre un supuesto casamiento con Pedro Rosemblat. También dejó en claro que "nunca digo nunca a nada pero hoy en día no es un deseo".