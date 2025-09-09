¿Se casa? Lali Espósito rompió el silencio tras los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat
La cantante dialogó con Pepe Ochoa en LAM en medio del furor por sus recitales en Vélez y se refirió a la supuesta boda.
Lali Espósito la está rompiendo con sus shows en Vélez y en las últimas horas confirmó finalmente que habilitó una nueva fecha en el estadio. Lo cierto es que, en medio del furor, los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat comenzaron a surgir en las redes sociales.
El atelier Iara Alta Costura compartió recientemente una publicación en la que se ve a Lali posando junto a Mario Vidal, y en el fondo se ve claramente un vestido de novia colgando de una percha fuera del perchero. En el posteo de la prestigiosa marca de moda argentina expresaron: “No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier".
Lo cierto es que Espósito finalmente decidió romper el silencio y lo hizo nada más ni nada menos que en LAM. La artista recibió esta consulta por parte de Pepe Ochoa y la respuesta de Lali fue muy contundente y terminó con los rumores.
Video: Lali Espósito rompió el silencio y confirmó si se casa
"Estás loco vos, ni en pedo me caso... Es un gastadero de dinero al pedo una noche", comentó Lali respecto a lo que surgió en las redes sociales sobre un supuesto casamiento con Pedro Rosemblat. También dejó en claro que "nunca digo nunca a nada pero hoy en día no es un deseo".
El conductor de LAM le preguntó sobre "Payaso", su nuevo tema y el supuesto guiño político que tiene contra Milei: "Se lo dedico a todos los payasos que están ahí. Un chiste son, un beso".