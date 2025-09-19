Nacha Guevara fulminó a Susana Giménez y Moria Casán por sus biopics: "Pelotude***"

Nacha Guevara no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre las biopics de sus colegas Moria Casán y Susana Giménez , y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. La actriz fue entrevistada en Puro Show y fue contundente a la hora de hablar de las divas.

El recuerdo de viejas tensiones entre Nacha y Moria volvió a escena. Pampito Perelló recordó que la relación entre ambas se tensó durante la pandemia, en el marco de Cantando, luego de que Nacha aparentemente le hubiera apretado la mano de manera poco amistosa. Además, los tratos de Nacha con otros integrantes del teatro habrían generado roces.

Angie Balbiani aportó más detalles sobre aquel conflicto. Según contó, los problemas comenzaron durante la obra de Almodóvar que compartieron, marcada por renuncias de directores y empleados. "Nacha es muy exigente y se pasa, mientras que Moria es hiper generosa y llanamente iguala a todos", explicó Balbiani.

Durante la entrevista, el cronista de Puro Show le consultó a Nacha: "¿Se viene la serie de Nacha?". "Que yo sepa, no. Sí, me gustaría, además ya la tengo escrita desde hace mucho como un libro. Pero está tan manoseado eso, tan gastado, ¿no?", lanzó la actriz.

Esto fue lo que dijo Nacha Guevara en Puro Show sobre Susana Giménez y Moria Casán

El periodista le recor

Nacha Guevara Apuntó Contra Las Biopics De Susana Giménez Y Moria Casán

dó que incluso Susana había cambiado de postura y aceptado participar en la producción de su propia biopic, pero Nacha continuó con su crítica: "Qué rápido gastamos todo, ¿no? Porque empezó con una cosa y, entonces, se hace otra, y otra, y otra… 100, 200, 300… el público se agota rápido. No lo podés bombardear con tanto estímulo. Y se aburre, entonces tienen que inventar otra cosa, y la verdad es que no se les ocurren muchas cosas. En el mundo hoy no es un período creativo que digamos, es un período repetitivo".

El cronista quiso saber si Nacha había visto alguna de las series, y su respuesta fue tajante: "No veo series, no me interesan. Cuando miraste el reloj, pasaron seis horas de tu vida mirando esas pelotudeces… no".