La dura y picante respuesta de Moria Casán a las críticas de Nacha Guevara: "La señora no tiene..."

Tras las críticas de Guevara a Casán y Susana Giménez, "La One" salió al cruce con su habitual ironía, defendiendo la serie que prepara sobre su vida.

Luego de que Nacha Guevara criticara sin filtros las biopics de Moria Casán y Susana Giménez, calificándolas como “pelotudeces” y cuestionando la repetición de contenidos, Puro Show buscó la respuesta de Casán y la lengua karateca se activó de nuevo.

"¿Cómo viene avanzando la serie?", el preguntó el cronista a "La One". "La serie, fabulosa. Estoy con reuniones, estamos trabajando mucho, épica va a ser. Muy cuidado, realismo mágico, muy bueno", contó la actriz.

moria casan En Puro Show, le consultaron a la actriz por la serie sobre su vida y por los dichos de Guevara.

"¿Va a tener cosas nuevas? Porque hablamos con Nacha Guevara y nos dijo 'las series biográficas a mí me aburren, son siempre lo mismo, yo la tengo escrita pero no la quiero hacer...'", le comentó el movilero. Con su habitual picardía, Moria le contestó: "Está bien, es un pensamiento. Hay que respetar a las señoras mayores".

Consultada sobre si su serie podría ser repetitiva y aburrida como dijo Nacha, Casán fue tajante: "Nunca nada mío puede ser aburrido, porque yo soy súper otra cosa. Yo nunca hice un casting para nada, a mí nunca me dijeron que no. Soy titireteada por el universo, o sea que el realismo mágico te va a sorprender, y para ocho capítulos queda corta".