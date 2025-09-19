Un participante de MasterChef Celebrity podría quedarse fuera del programa por un escándalo internacional

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity viene con más de un sobresalto. Aunque Wanda Nara confirmó que formará parte del reality, en los últimos días surgieron versiones que señalaban que el exfutbolista podría bajarse debido a un conflicto por su cachet.

Según contó Daniel Fava en A la Tarde, Telefe no estaba dispuesto a pagar lo que López pedía, y fue su exesposa quien intervino para garantizar su presencia. "Wanda iba a cubrir parte del sueldo. Le dijo: 'Confirmá tu participación, yo me encargo de que te paguen lo prometido'", reveló el panelista.

Con el contrato ya firmado, un nuevo frente amenaza la tranquilidad del exdelantero: un escándalo millonario en Suiza. Yanina Latorre, en Sálvese Quien Pueda, aseguró que López no estaría cumpliendo con los pagos acordados en el Fútbol Club Paradiso, del cual adquirió el 40%.

"Se comprometió a pagar una cuota mensual de 40 mil francos, unos 50 mil dólares, y no lo está haciendo. Ya hay una denuncia judicial en su contra", contó la conductora.

Además, la periodista explicó que López tampoco cumplió con las promesas de gestión: "Les había prometido publicidad, llevar marcas y sponsors, pero no les dio nada".

El conflicto se profundiza por su manejo de las redes sociales del club: "Tiene el dominio de las redes sociales del club, bloqueó a los dirigentes y a toda la gente que lo maneja, no los deja actuar. Sigue siendo dueño, pero no paga".