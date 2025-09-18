Revelaron las cifras que cobran los participantes de MasterChef Celebrity y dieron que hablar: "Están pagando..."

En Intrusos, Adrián Pallares reveló cuánto le pagan a los concursantes del programa de cocina y generó sorpresa con sus declaraciones.

Hace pocos días se dieron a conocer los nombres de los famosos que serán parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity.

Adrián Pallares y el panel de Intrusos encendieron el debate sobre MasterChef Celebrity, el programa de Telefé que conducirá Wanda Nara y que ya genera ruido antes de su estreno. El conductor de América sorprendió con una declaración que no pasó desapercibida.

"Voy a contar una cosa que no sé si puedo decir... están pagando muy poco, todo se agradece, el trabajo es bienvenido pero hay unos suelditos que la verdad creo que ganaba mejor el chofer de Mirtha (Mirtha Legrand)", lanzó el periodista sin filtros durante la emisión, provocando todo tipo de comentarios en el estudio.

Adrián Pallares en Intrusos Adrián Pallares contó cuánto sobran los concursantes del programa. Captura de pantalla Youtube América TV.

Rodrigo Lussich quiso profundizar: "¿Menos de un palo?”; y Pallares confirmó. "Pero te pagan por semana, hay algunos que seguramente cobrarán bien pero hay otros... así que Roccasalvo (Susana Roccasalvo), andá a pedir un poquito más de guita porque seguro hay uno que está ganando mejor", sumó el conductor.

En otro tramo del programa, Paula Varela adelantó la posible fecha de inicio del certamen de cocina: "Me dijeron que tal vez arranca antes, se adelantaría la fecha al 13 de octubre".