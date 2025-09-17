La durísima editorial de Viviana Canosa tras el fuerte revés que recibió el gobierno de Javier Milei: "Hartos"

La conductora no se guardó nada y arremetió fuertemente contra el mandatario y el grupo de personas que lo acompañan.

El gobierno de Javier Milei finalmente recibió un nuevo revés luego de que la Cámara de Diputados rechazó los vetos que realizó contra las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan. Quien opinó duramente tras esto fue nada más ni nada menos que Viviana Canosa.

La conductora de "Carnaval Stream" realizó un fuerte editorial en su programa de streaming: "Estamos hartos de los chorros, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de que la guita no alcance. Estamos hartos de este Gobierno, yo estoy harta de este Gobierno y por eso tengo empatía con todos ustedes".

Luego, comentó: "Muchos están descubriendo quién es Milei después de tres años... Estos tipos no tienen la menor idea del daño y la crueldad que están ejerciendo sobre la gente". La exconductora de El Trece remarcó que entiende "la bronca de un pueblo que está desesperado".

Pero esto no quedó solo en estas críticas y decidió apuntar contra el presidente y también contra su hermana: "Son mala gente los Milei. Los Milei no saben lo que es tener un amigo, no saben lo que es que un amigo te llame cuando está mal y tomarte un café a cualquier hora. Ustedes no saben escuchar al otro, no se ponen en el lugar del otro, no tienen amigos y solo les importa cuánta guita se van a afanar ustedes y toda esa banca de delincuentes con los que gobiernan".