Estados Unidos desbarató una banda que iba a realizar ataques cibernéticos en la Asamblea de la ONU

El Servicio Secreto de Estados Unidos desmanteló una red de telecomunicaciones compuesta por más de 300 servidores y 100.000 tarjetas SIM en el área triestatal de Nueva York. La operación tuvo lugar a menos de 56 kilómetros de la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla este martes en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con la información trascendida, la infraestructura tenía la capacidad de inutilizar torres de telefonía móvil, interrumpir servicios de emergencia y emitir amenazas telefónicas anónimas. Asimismo, las autoridades informaron que representaba un riesgo significativo para las telecomunicaciones de la ciudad, especialmente por su proximidad al evento diplomático.

La investigación comenzó tras una serie de amenazas dirigidas a funcionarios del gobierno, incluyendo casos de swatting —alertas falsas enviadas a servicios de emergencia— y amenazas de bomba. En respuesta, el Servicio Secreto identificó y desactivó los dispositivos distribuidos en varias ubicaciones de la región.

Donald Trump Hay gran expectativa por la llegada de Donald Trump a la Asamblea de la ONU. Telam

En un comunicado oficial, la agencia señaló que, debido al momento en que fue detectada la red, su ubicación y el alcance de sus capacidades, se tomó la decisión de intervenir rápidamente para neutralizarla. Por su parte, Matt McCool, agente especial a cargo de la oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York, explicó que la red tenía el potencial de “prácticamente bloquear la red celular en la ciudad de Nueva York”. Añadió que, por su potencia, habría sido capaz de enviar un mensaje de texto cifrado y anónimo a toda la población de Estados Unidos en un lapso de 12 minutos.