Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro tras su carta a Donald Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una misiva a su par de Estados Unidos, Donald Trump, pero no fue bien recibida por los norteamericanos.

La portavoz de Estados Unidos, Karoline Leavitt, ha reprochado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que esté repitiendo "las mismas mentiras" en relación con los ataques estadounidenses contra tres embarcaciones de Venezuela, supuestamente de un cartel de narcotráfico, en aguas internacionales del Caribe.

Leavitt se ha referido a la carta remitida por Nicolás Maduro en la que atribuye a "noticias falsas" la escalada de la tensión. "Francamente, creo que ha habido muchas mentiras repetidas por Maduro en esa carta y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado", ha afirmado en rueda de prensa.

"Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente ha demostrado que quiere recurrir a los medios que sean necesarios para impedir la entrada en Estados Unidos del tráfico ilegal de drogas mortales del régimen venezolano", ha añadido.

Karoline Leavitt Venezuela y Nicolás Maduro recibieron respuesta de Karolina Leavitt, portavoz de Estados Unidos. Foto Efe EFE

Venezuela acusa a Estados Unidos La publicación de esta carta se ha producido apenas un día después de que Donald Trump advirtiera a Venezuela de consecuencias "incalculables" si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados, a los que ha calificado de "lo peor del mundo", unas declaraciones a las que Maduro ha respondido que "basta de amenazas".