Críticas demócratas al rescate que Trump planea para Milei

El demócrata Rohit Chopra, que hasta febrero de este año fue director de la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), cuestionó el crédito que evalúa el Tesoro de los Estados Unidos para la Argentina, al señalar que “está tramando un plan para un rescate encubierto de inversores globales”.

At a time where families, small businesses, and farmers are hurting at home, the Treasury Department is hatching a plan for a backdoor bailout of global investors to prop up a politician in Argentina.https://t.co/5dQZBL0aO1 — Rohit Chopra (@ChopraUSA) September 22, 2025

En la red social X, Chopra expresó su posición: “Basta de rescates. En un momento en que familias, pequeñas empresas y agricultores atraviesan dificultades en casa, el Departamento del Tesoro está tramando un plan para un rescate encubierto de inversores globales con el fin de apoyar a un político en Argentina”.

El político, que ha participado con voto en el Financial Stability Oversight Council (FSOC), el consejo de estabilidad financiera que preside el Tesoro, sostuvo que “con demasiada frecuencia, los contribuyentes rescatan a grandes inversores sin obtener mucho a cambio”.

“Si vamos a ayudar a rescatar a un gobierno extranjero, debería haber una votación registrada en el Congreso”, remarcó.