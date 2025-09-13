Trump auspicia cena con sus congresistas "más leales" en la Casa Blanca.

Trump celebró una cena en la Casa Blanca con aliados republicanos, defendió sus logros, el cambio en Defensa y prometió más acciones federales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auspició este viernes una cena en la Casa Blanca con congresistas republicanos y otros dirigentes políticos a los que calificó como “los más leales”, en un acto en el que repasó lo que considera los principales logros de su Administración.

“Los hemos invitado porque son los más leales cuando se necesitan votos, a los que no tengo que llamar en la madrugada para conseguir su apoyo”, afirmó Trump en su discurso previo a la cena celebrada en el recién inaugurado Jardín de las Rosas, ubicado en el ala oeste de la Casa Blanca.

En una intervención de 19 minutos, el mandatario celebró la decisión de cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, firmada horas antes en la Oficina Oval, y aseguró que está por “resolver” conflictos que se prolongan desde hace años, en referencia directa a la guerra entre Ucrania y Rusia.

Entre los invitados destacaron el senador James Lankford y el vicepresidente J.D. Vance, así como la mayoría de los integrantes del gabinete, según reportó la prensa presente en el evento.

En mayo, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Fronteriza de 2025, promovida por Trump, que asigna 28.000 millones de dólares para levantar nuevas secciones del muro con México, contratar miles de agentes adicionales y ampliar centros de detención de migrantes, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos y por la oposición demócrata en el Capitolio.