Tras la reunión de Javier Milei con Donald Trump, el dólar bajó $45

Luego de dos semanas completas de incertidumbre cambiaria, el Gobierno logró estabilizar y bajar el dólar . La moneda extranjera sufrió cambios en las últimas horas luego de bajar $85 el día lunes. Este martes se dio tras la reunión y posterior foto que Javier Milei se tomó junto a su equipo económico con Donald Trump .

En concreto, el dólar oficial cerró a $1335 para la compra y a $1385 para la venta. La baja en promedio fue del 3,26% según la última cotización realizada el día lunes. Se configura una baja de $45 luego de la abrupta caída durante la primera rueda de la semana.

Mientras tanto, el dólar blue se desplomó aún más y bajó un 4,47% en promedio respecto de la cotización del lunes. El paralelo cerró a $1390 para la compra y a $1410 para la venta, quedando en un valor superior al dólar oficial en las pantallas de las casas de cambio.

Por su parte, el dólar MEP cerró a $1406 para la compra y a $1412,10 para la venta , marcando así una baja en todas las cotizaciones de los financieros.

En paralelo, se confirmó que el Banco Mundial adelantará US$ 4.000 millones para la Argentina. El financiamiento incluirá apoyo a sectores vinculados a la competitividad, según indicó la entidad en un comunicado emitido desde Washington.

Esta medida se suma al programa anunciado en abril por US$ 12.000 millones para respaldar iniciativas económicas del actual gobierno argentino.

La reunión de Javier Milei con Donald Trump y el impacto en el dólar

El presidente Javier Milei compartió hoy desde sus redes sociales una foto con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación que acompañó con su característico leit motiv “Viva la libertad carajo”.

En la imagen, se ve a ambos mandatarios sonriendo y a Milei sosteniendo un mensaje impreso, escrito por Trump, donde lo califica como un líder “fantástico”, “poderoso”, “muy respetado” y que cambió la realidad argentina en “tiempo récord”.

“Viva La Libertad Carajo”, publicó el mandatario argentino.

Javier Milei y Donald Trump Javier Milei y Donald Trump. Tras la reunión, el dólar siguió bajando.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni se limitó a consignar: “Gran encuentro, gran momento”.

En el comunicado difundido, Trump señaló que Milei “heredó ‘un desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto de Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, escribió el mandatario estadounidense.

En la misma línea, destacó que la “tremenda” relación que mantiene con nuestro país, a través de Milei, lo convierte en un “fuerte aliado” y desea seguir trabajando “estrechamente” con él para que ambas naciones continúen con sus “increíbles caminos de éxitos”.

Para finalizar, Trump definió a Milei como un “muy buen amigo, luchador y ganador” y quien cuenta con su “completo y total respaldo para la reelección como presidente”.