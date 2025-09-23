Abrupta caída del dólar oficial y del blue mientras Milei está en EE.UU.

El presidente argentino recibió calma por parte de los mercados a horas de la reunión con Donald Trump. Así están las cotizaciones este martes.

El dólar oficial bajó 85 pesos el lunes tras el guiño de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos y este martes registró un retroceso de 55 pesos. Actualmente cotiza a $1.375 para la venta. Por su parte, el dólar blue cayó 65 pesos este martes y se consigue a $1.410 para la venta. Esto se da a horas de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York.

Los financieros también bajaron y el dólar MEP ronda los $1.372 y el contado con liqui a $1.475.

El viaje de Milei Javier Milei arribó a la ciudad estadounidense en plena madrugada de este martes tras haber modificado su partida desde Buenos Aires, que iba a realizarse el domingo por la noche y finalmente se pospuso para las 19 del lunes.

A las 10.45, Javier Milei asistirá a la intervención de Donald Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y dos horas después se realizará la esperada reunión bilateral de ambos jefes de Estado.

e espera que el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de su administración a la de Javier Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero, una posibilidad que el propio libertario confirmó que se está negociando desde hace un tiempo con el Tesoro norteamericano.