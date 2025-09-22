Contundente baja del dólar tras el apoyo de Estados Unidos y la quita de retenciones

Luego de varias semanas con incertidumbre cambiaria y un aumento que superó los $100 y rompió el techo de la banda de flotación, este lunes hubo buenas noticias en cuanto a la cotización del dólar . El Gobierno celebró en la previa a la reunión de Javier Milei con Donald Trump.

Tras el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent, y el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de retenciones para granos y carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre, la moneda estadounidense se estabilizó y comenzó la semana a la baja.

Está información se da a horas de que se concrete un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos para reunirse con el presidente de aquel país, Donald Trump.

Luego de una semana con incertidumbre cambiaria, producto de la venta de más de US$1.100 millones de las reservas del Banco Central (BCRA) para contener al dólar mayorista dentro del régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista bajó hasta los $1.408 y obtuvo un retroceso de 4,5% en el día.

dolar dolares billete dólares (6).JPG ALF PONCE / MDZ

Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se ubica en $1.476,79 para el techo y $947,49 para el piso.

También cayó el dólar blue

Con una baja de $85 respecto al cierre del viernes, el dólar oficial cayó más de un 5% y concluyó el lunes a $1.430.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una baja de 3,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 5,8% hasta $1.461,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 6% hasta los $1.473,69.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el viernes en US$39.259 millones.