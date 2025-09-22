Se desmoronó el dólar oficial y el blue tras el guiño de Estados Unidos

Javier Milei recibió un espaldarazo desde Estados Unidos en la previa a su encuentro con Donald Trump. Así están las cotizaciones este lunes.

El dólar oficial retrocedió 85 pesos este lunes y cotiza a $1.430 para la venta. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.475 tras la caída de 40 pesos la jornada anterior. Esto se da tras el guiño de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que manifestó lo siguiente: "Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de EE. UU. está dispuesto a hacer lo necesario, dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

El dólar MEP también se desmorona y ahora cotiza a $1.435. El contado con liqui se consigue a $1.436.

Milei viaja a Estados Unidos El presidente, Javier Milei, viaja este lunes en medio de la crisis a Estados Unidos, donde se reunirá con su par estadounidense Donald Trump, y llevará adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Antes, reunirá a la mesa política y a su gabinete para diagramar los próximos pasos de la campaña electoral libertaria.