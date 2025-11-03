Los dramáticos videos del accidente donde murió una pareja que viajaba junto a sus hijos

El accidente ocurrió en la intersección de Álvarez Jonte y Ruta 197. La pareja perdió la vida y sus tres hijos, de 7, 11 y 14 años, resultaron heridos.

Un trágico accidente se produjo este fin de semana en José C. Paz, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde una pareja que viajaba con sus hijos perdió la vida. Si bien aún se desconoce si el Renault 12 en el que se trasladaban habría cruzado en rojo o no la intersección, se difundió el video del momento del choque.

En uno de los videos se puede observar al vehículo donde viajaba la familia trasladándose por la calle Álvarez Jonte antes de llegar a la intersección con la Ruta 197, donde se produjo el fatal siniestro. Allí, Renzo Benítez y Eliana Martínez perdieron la vida, mientras que sus hijos de 7, 11 y 14 años resultaron heridos de gravedad, con la mayor de ellos internada en terapia intensiva.

El video del accidente en José C. Paz Video: SMNoticias Previo al accidente, en el video difundido por el medio SMNoticias, se puede ver cómo el Renault 12 en el que viajaban cruza la intersección con la ruta cuando es embestido por una camioneta Amarok conducida por Michael Carballo, de 18 años, que, según trascendió, conducía con 3.01 gramos de alcohol en sangre.

Los videos del fuerte accidente En otro de los videos de las cámaras de seguridad difundido por el medio Vía Szeta, se puede ver el momento del impacto y cómo rápidamente los testigos del hecho se acercan para socorrer a las víctimas del Renault 12 donde viajaba la familia. Dos de los hijos de la pareja fallecida están fuera de peligro, aunque resultaron heridos con distintos grados de gravedad, mientras que la mayor se encuentra internada en terapia intensiva.