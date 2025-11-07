Ángel de Brito reveló una gran bomba en LAM y sorprendió a todos sus compañeros y en esta nota te contamos los detalles.

El mundo de la farándula vuelve a sufrir una nueva separación y en esta ocasión puede tener repercusión internacional. Ángel de Brito decidió confirmar en LAM que una reconocida actriz decidió separarse de su pareja tras años de relación.

El conductor de América confirmó que la artista que se separó de su pareja es nada más ni nada menos que Eva De Dominici y subrayó que "desconozco el motivo puntual de la separación. La actriz le puso punto final a su historia de amor con Eduardo Cruz, hermano de la icónica Penélope Cruz.

Confirmaron la separación de una reconocida actriz: los detalles Confirmaron que una reconocida actriz se separó de su pareja: de quién se trata Desde LAM fueron a buscar la palabra de la artista quien se mostró un poco incómoda cuando el periodista le preguntó sobre la separación con Eduardo. En ese instante, expresó que no quería hablar del tema, pero que lo importante es la familia.