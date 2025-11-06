¡Muy picante! Micaela Tinelli rompió el silencio y fulminó a quienes hablan mal de su padre

La hija de Marcelo decidió hablar con Yanina Latorre en América y fue al hueso con sus declaraciones.

Marcelo Tinelli se encuentra en el medio de un fuerte escándalo que se disparó luego de la amenaza que le llegó a Juanita, una de sus hijas. Según la denuncia, quien la amenazó fue nada más ni nada menos que Gustavo Scaglione, el dueño de Telefe, que por supuesto salió a desmentir esto.

Lo cierto es que la interna familiar estalló con el comunicado de su hija donde apunta contra el conductor. La única persona que salió a hablar sobre esto fue Cande Tinelli y quien siguió sus pasos fue su hermana Micaela Tinelli.

La joven se encontraba ingresando a un evento cuando se le abalanzaron los cronistas y habló con Yanina Latorre, que estaba en vivo por América. La conductora de Sálvese Quien Pueda le consultó cómo se encontraba y qué pensaba sobre esta polémica: "Cómo estás vos... ¿Te empezaste a enojar por lo que hablan de tu padre?".

"La verdad que si, porque me parece una falta de respeto y un hostigamiento que no me parece justo para nadie, me parece demasiado", comentó Micaela, quien estaba rodeada de los diferentes medios de comunicación y cámaras. También confesó que habló con Juanita y subrayó que "estamos tratando de estar bien entre todos".

Captura de pantalla 2025-11-06 213412 Micaela Tinelli fue contundente con sus declaraciones. Foto: captura de video / América TV. El fuerte posteo de Micaela Tinelli en medio del escándalo Micaela Tinelli nació fruto de la relación que mantuvo el conductor con Soledad Aquino. La joven es hermana de Candelaria y ambas decidieron expresarse en las últimas horas tras lo sucedido por la amenaza que recibió Juanita y que estuvo dirigida para toda la familia.