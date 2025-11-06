El romántico mensaje que le dedicó Milett Figueroa a Marcelo Tinelli en medio de su peor momento

Milett no dudó en apoyar al conductor en este complicado momento que está pasando junto a su familia.

Marcelo Tinelli es una de las máximas figuras de la televisión argentina, supo conquistar al público con el clásico Showmatch y el icónico Bailando por un sueño. Ese éxito quedó atrás y el presente del conductor es complicado, ya que en los últimos días explotó una interna familiar pero quien lo apoya es Milett Figueroa, su pareja.

Luego del escándalo que se generó por la amenaza a Juanita Tinelli y el comunicado de su hija donde arremete contra él, el comunicador comenzó a compartir diferentes mensajes de apoyo que le llegaron. Uno de ellos fue el de la modelo con quien se encuentra en pareja tras pasar una fuerte crisis.

En el posteo se puede observar el significado de la palabra familia: "La mayor bendición en esta vida. Un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad. Aquellos en los que siempre puedes confiar. Refugio seguro ante las tempestades de la existencia. Lugar donde nace el amor y la alegría".

El posteo que le dedicó Milett Figueroa a Marcelo Tinelli Captura de pantalla 2025-11-06 162118 El mensaje de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli. Foto: Instagram / @milett. A esta imagen la acompañó con el texto: "Marcelo Tinelli te amo", junto al símbolo del infinito y un corazón rojo encendido fuego que demuestra la pasión que ambos tienen en su relación.