Marcelo Tinelli pasó una dramática noche en Uruguay tras el escándalo: los estremecedores detalles
El conductor enfrenta una situación complicada y en A la Tarde contaron como está viviendo esta dura situación.
Marcelo Tinelli está pasando uno de los peores momentos personales luego de la amenaza que le llegó a Juanita Tinelli y que derivó en que explotara la interna familiar. En medio de todo esto, dieron a conocer detalles sobre la situación actual del conductor y la tristeza que está atravesando.
Fue Gustavo Descalzi, periodista de América, quien dio a conocer la fuerte información en A la Tarde: "Se encuentra solo, les voy a contar algo. Tinelli suspendió su viaje a último momento, llegó hasta el aeropuerto, se quedó hablando por teléfono y decidieron volverse a la Chacra (casa)".
Marcelo Tinelli hundido en la tristeza y solo en Uruguay
Además, aseguró que "pasó una noche dramática, llorando, sin sus afectos, sin su familia y hablando por teléfono con distintas personas y es aquí donde yo pregunto: Dónde están los amigos del campeón, dónde están aquellos que se enriquecieron con Marcelo Tinelli, acá no hay nadie".
El periodista expresó que Tinelli habría grabado junto a un grupo de productores una especie de descargo donde habla de sus deudas y el escándalo que se generó en los últimos días: "Él explica y le pega a mucha gente, él está solo, pero los amigos del campeón no están".