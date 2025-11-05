En A la Tarde dieron a conocer la estrategia que habría preparado el conductor de Carnaval Stream.

Marcelo Tinelli se encuentra en medio de una tormenta muy grande tras la amenaza que recibió Juanita Tinelli y que fue enviada para toda la familia. Esto hizo estallar una interna familiar muy fuerte y en las últimas horas dieron a conocer el paso que dio el conductor tras los acontecimientos.

El "Cabezón" no viajó a Buenos Aires para formar parte de la emisión del programa en Carnaval Stream del martes 4 de noviembre y por el momento su presencia no está confirmada en el programa del miércoles. Marcelo se quedó en Punta del Este y desde allí, el periodista Gustavo Descalzi reveló un fuerte dato que tiene que ver con la grabación de un video.

"Se grabó una especie de capítulo, de un descargo que hizo Marcelo para tener como opción en el caso de que los productores de la serie quisieran ponerlo", comentó el periodista. Además, subrayó que esta situación se dio luego de que el conductor tuvo una reunión con sus abogados y decidierán realizar este video para defenderse y aclarar la información sobre deudas

Marcelo Tinelli habría grabado un fuerte video para defenderse en medio del escándalo Afirman que Marcelo Tinelli grabó un fuerte video para defenderse tras el escándalo: "Le pega a..." "Él explica y le pega a mucha gente, él está solo, pero los amigos del campeón no están", expresó en otra parte de la información. Por el momento no se sabe cuándo ni por dónde publicarán el descargo.