El conductor de Intrusos no tuvo filtros a la hora de hablar sobre su colega y a su familia.

Marcelo Tinelli decidió romper el silencio el 4 de noviembre mediante diferentes posteos en cuenta de X (ex Twitter). En una de esas publicaciones, apuntó contra algunos periodistas luego del fuerte escándalo que salió a la luz el fin de semana y sigue creciendo con el correr de las horas.

Todo se dio cuando hablaron sobre la supuesta salida de Marcelo de Carnaval Stream, canal en el que se encuentra trabajando junto a un gran equipo. El "Cabezón" desmintió esto, pero no dudó en criticar a sus colegas: "El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra".

Rodrigo Lussich habló con LAM luego de esto y no dudó en criticar a Tinelli: "Él habló de medios o de comunicadores que nos dejamos influenciar o decimos lo que nos mandan a decir los dueños de los canales. Él siempre tira la pelota afuera, siempre la culpa es de los otros".

Rodrigo Lussich apuntó contra Marcelo Tinelli Arde el escándalo: Rodrigo Lussich apuntó contra Marcelo Tinelli tras los posteos "Él siempre tira la pelota afuera en vez de mirar un poquito más para adentro", comentó el conductor. También, subrayó que a "Tinelli siempre le han salvado el cul* de los medios y no se le anima todo el mundo".