Arde el escándalo: Rodrigo Lussich apuntó contra Marcelo Tinelli tras los posteos
El conductor de Intrusos no tuvo filtros a la hora de hablar sobre su colega y a su familia.
Marcelo Tinelli decidió romper el silencio el 4 de noviembre mediante diferentes posteos en cuenta de X (ex Twitter). En una de esas publicaciones, apuntó contra algunos periodistas luego del fuerte escándalo que salió a la luz el fin de semana y sigue creciendo con el correr de las horas.
Todo se dio cuando hablaron sobre la supuesta salida de Marcelo de Carnaval Stream, canal en el que se encuentra trabajando junto a un gran equipo. El "Cabezón" desmintió esto, pero no dudó en criticar a sus colegas: "El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra".
Te Podría Interesar
Rodrigo Lussich habló con LAM luego de esto y no dudó en criticar a Tinelli: "Él habló de medios o de comunicadores que nos dejamos influenciar o decimos lo que nos mandan a decir los dueños de los canales. Él siempre tira la pelota afuera, siempre la culpa es de los otros".
Rodrigo Lussich apuntó contra Marcelo Tinelli
"Él siempre tira la pelota afuera en vez de mirar un poquito más para adentro", comentó el conductor. También, subrayó que a "Tinelli siempre le han salvado el cul* de los medios y no se le anima todo el mundo".
Respecto al dinero que debería Marcelo Tinelli, Lussich comentó: "Las deudas las tiene él o las tienen sus empresas. Sé de guita que ha pedido a bancos que no ha terminado de pagar y que ha hipotecado sus propiedades y donde siempre pide prórrogas".