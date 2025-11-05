Marcelo Tinelli no apareció en su programa y José María Listorti salió a bancarlo: "Lo conocemos, sabemos..."

El conductor se ausentó de su programa, en medio del escándalo mediático que lo tiene en el centro de la escena, y el actor salió a respaldarlo.

En medio del escándalo en la familia de Marcelo Tinelli, este martes el locutor se ausentó de la conducción de Estamos de paso, el programa que se emite por Carnaval Stream, y, en su lugar, estuvo José María Listorti.

"¿Dónde está Marcelo?", comenzaron a preguntarse los compañeros del conductor al notar que Listorti estaba al frente del programa, y empezaron a lanzar teorías con tono de humor.

Marcelo Tinelli (5) El conductor se ausentó de su programa este martes. Captura de video YouTube/ Carnaval Stream. Luego, el actor fue más serio y marcó un límite: "Le mandamos un beso enorme. Le deseamos lo mejor. No nos vamos a meter en ese tema, es un tema familiar. Podemos joder con el desodorante, con los cheques voladores, con San Lorenzo, con los bots que compra, lo que quieran. Pero hay un punto, hay un límite que, por lo menos, nos marcamos nosotros y creo que estamos todos de acuerdo, cuando es un tema familiar, con los hijos que no tiene sentido hablar ni joder porque lo queremos".

"Sí, también sabemos lo que significa. Imaginamos que la debe estar pasando muy mal y no hay nada para sumar ahí", agregó Carla Conte. Después, Sabrina Rojas también intervino: "Pero, aparte, es lo que pasa en todas las familias. Todas las familias tenemos quilombo, con la diferencia de que no se sabe, es la vida misma".