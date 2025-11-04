Revelan la millonaria cifra en dólares que debería Marcelo Tinelli: "Subiendo con otras deudas, estamos..."

En medio del escándalo del famoso conductor, Luis Ventura aseguró que el presentador tiene una deuda millonaria.

Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena después de que su hija menor, Juanita, publicara un fuerte descargo en redes sociales. La joven denunció haber recibido una amenaza de muerte proveniente de alguien cercano a su entorno familiar y, en el mismo mensaje, apuntó contra su propio padre por supuestos "manejos" que habrían dejado un tendal de deudas.

El mensaje generó un gran revuelo mediático y encendió las alarmas sobre la situación financiera del conductor. En A la Tarde, Luis Ventura aportó nuevos datos que pintan un panorama complicado para el famoso conductor.

Luis Ventura en A la tarde Luis Ventura contó detalles de la deuda millonaria del locutor. Captura de pantalla Youtube América TV. Según el periodista, las obligaciones económicas de Tinelli no se limitarían al terreno empresarial, sino que incluirían compromisos personales y laborales que aún no fueron saldados.

Durante el programa que conduce Karina Mazzocco, Ventura sorprendió al revelar la magnitud de una de las deudas más importantes: "Con el acreedor principal son once millones de dólares".

marcelo tinelli Tinelli se encuentra en el ojo de la tormenta. Instagram / depasoestamos "Después dicen que, subiendo con otras deudas, estamos en el orden de los 30 millones", añadió después. El periodista aseguró que parte de esa deuda correspondería a Gustavo Scaglione, actual propietario de Telefe, quien ya le embargó la venta de su mansión de Punta del Este.